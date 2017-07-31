175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Бикелл: я терял контроль над телом, страшнее было только отсутствие диагноза

31 июля 2017, понедельник. 23:30. Хоккей

Нападающий Брайан Бикелл рассказал о том, как боролся с рассеянным склерозом. Форвард является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли, он завершил карьеру после сезона-2017/18.

«Что-то было не так. Шёл плей-офф 2015 года, мы только что проиграли „Анахайму“ в пятом матче, счёт в серии стал 2-3. Все в „Чикаго“ уже бывали в такой ситуации и знали, что надо делать. Все, кроме меня. Я ужасно играл, но не мог понять почему. Мне едва исполнилось 30, но по какой-то причине я плохо себя чувствовал, был вялым, на меня ни с того ни с сего накатывала усталость. Когда эти ощущения появились впервые, к концу регулярного сезона, я списал это на лень и пообещал прибавить в плей-офф. Но и в плей-офф мне по-прежнему было плохо, даже хуже чем раньше. Я начал пропускать тренировки, игры. Перепробовал всё — поменял питание, режим тренировок, но всё впустую. Пятая игра финала конференции стала переломной для меня. Я пропустил силовой приём и не мог восстановить дыхание даже на скамейке. В итоге я пошёл в раздевалку и там потерял сознание, врезавшись лицом в стену.

Врачи сказали, что это может быть всё что угодно, меня осматривали разные специалисты, предлагали временное лечение, но я не мог вернуться к прежней форме. В итоге мы обыграли „Анахайм“ в семи матчах, а затем завоевали Кубок Стэнли. Я был счастлив, но не мог долго праздновать. Моё физическое состояние ухудшалось, я начал терять контроль над левой рукой и ногой, они двигались сами по себе. Это было очень страшно. Страшнее было только то, что никто не мог мне сказать, что происходит. Я узнал свой диагноз спустя полтора года. Это был рассеянный склероз.

Мы с женой провели много времени, изучая прогрессирующие симптомы, возможные варианты лечения, читая истории людей с этим заболеванием. Это всё больше приводило нас в уныние. Я думал о том, что однажды не смогу ходить или делать простые вещи, не смогу обнять жену.

Я не хотел, чтобы это был конец. Мы сделали всё, чтобы вернуть нашу жизнь в нормальное русло. Для меня нормальная жизнь — это хоккей. Я хотел закончить карьеру на своих условиях. „Чикаго“ хорошо ко мне относился, когда начался сезон. Мне давали играть, но я всё ещё был болен и без диагноза. Я не мог выкладываться на полную. В межсезонье меня обменяли в „Каролину“, и уже там мне поставили диагноз. Я сообщил об этом и пообещал вернуться. Не знаю, поверил ли мне кто-то, верил ли я сам в это вначале. Я стал лечиться, взяв паузу в хоккее. Я знал, что вернуться будет невероятно тяжело. Два месяца мне была противопоказана любая физическая активность. Я сидел целыми днями и чувствовал себя бесполезным. Знал, что однажды вновь буду играть в хоккей. Я должен был.

Я провёл 11 матчей перед тем, как закончил. 9 апреля 2017 был последний матч сезона. Мы играли в Филадельфии, была ничья после овертайма. Тренер вызвал меня исполнять буллит. Финал моей карьеры. Я вышел на лёд, оглядел арену. Ощущение было нереальным. Я пробил себе путь назад в НХЛ. На пять секунд всё стало прежним. Мне было даже всё равно, забил ли я. «Дзинь» — забил, от штанги в ворота. Мой первый и мой последний бросок в НХЛ стали голами.

Когда будете вспоминать мою карьеру, я не хочу, чтобы вы думали о парне со склерозом. Я хочу, чтобы вы думали о парне, который очень любил хоккей, работал, чтобы играть, цеплялся, был победителем. Думайте обо мне как о человеке, который завершил карьеру на своих условиях, а затем дожил до 40, 50, 60, 70, 80 — так, как катался в свои 20. Кропотливо, день за днём", — написал Бикелл в колонке на Players' Tribune.

Источник: The Players' Tribune Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Хоккей
1 августа 2017, вторник
00:25 Защитник Больё заключил двухлетний контракт с «Баффало» на $ 4,8 млн
31 июля 2017, понедельник
23:58 Хенрик Лундквист представил щитки с изображением статуи Свободы
23:30 Бикелл: я терял контроль над телом, страшнее было только отсутствие диагноза
22:47 «Витязь» разгромил сборную Италии, забросив девять шайб
22:17 Торторелла: горжусь шагами, которые мы предприняли с «Коламбусом»
22:15 24 игрока сборной России U18 будут готовиться к мемориалу Глинки в Австрии
21:58 Эксперт: своя лаборатория КХЛ приведёт к возникновению конфликта интересов
21:25 Кекяляйнен: Торторелла проделал потрясающую работу за два года в «Коламбусе»
20:52 «Слован» взял на просмотр защитника Лукаша Козака
20:48 «Айлендерс» предлагают защитнику де Хаану $ 1,95 млн в год, игрок хочет $ 5 млн
20:11 Торторелла продлил контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2018/19
19:59 Нидеррайтер: я ещё не провёл свой лучший сезон, хочу забить больше 30 голов
19:27 Нападающий Игорь Фефелов стал игроком новокузнецкого «Металлурга»
19:23 «Нефтехимик» расторг контракт с Андреем Первышиным
19:14 Флетчер: Нидеррайтер вырос в одного из атакующих лидеров «Миннесоты»
18:44 П. Ротенберг: Россия не выигрывала мемориал Глинки 21 год, пора это прекращать
18:07 Экс-защитник «Слована» Мартин Штайнох пополнил состав «Югры»
18:00 КХЛ 2 августа проведёт заседание по вопросу обжалования дисквалификации Зарипова
17:32 Игроки Васильчук, Воронов, Астанков и Зозон не прошли просмотр в «Динамо» Мн
17:32 Бэбкок: Мэттьюс хочет стать одним из лучших, мы ждём, что он продолжит расти
17:00 А. Марков: вырос как игрок благодаря Билялетдинову, было желание с ним работать
16:48 1 августа стартует заявочная кампания VII Всероссийского фестиваля Ночной лиги
16:40 Хуснутдинов: у «Ак Барса» свободная позиция легионера, будем искать нападающего
16:23 «Спартак» отбыл на турнир в Нижний Новгород
16:14 Кубок «Салавата Юлаева»: «Реактор» одолел «Мамонтов Югры»
16:00 Д. Калинин: все команды в Нижнем Новгороде будут очень интересными соперниками
15:55 «Динамо» Мн сохранило своего самого результативного защитника прошлого сезона
15:37 Новокузнецкий «Металлург» подписал новый контракт с защитником Васильченко
15:30 «Ак Барс» отбыл на турнир в Нижний Новгород без Маркова, Ткачёва и Галиева
15:15 Форвард Фонтейн с опытом игры в НХЛ подписал однолетний контракт с «Динамо» Мн
15:10 «Салават Юлаев» назвал состав на турнир в Нижнем Новгороде
15:03 Мемориал Беляева: МХК «Локо» переиграл СКА-1946
14:54 Галиев: я слышал, что противостояние Казани и Уфы — битва
14:45 Скудра: Кубок губернатора Нижегородской области — всегда боевитый турнир
14:35 Вестерлунд: сейчас «Салавату» важно улучшить взаимопонимание и командную игру
14:31 Панов: перспективы нового дворца для «Торпедо» есть, но нужно найти деньги
14:25 Харитонов: уход «Кузни» из КХЛ – не повод исключать их из Кубка губернатора
14:20 Скудра: в «Торпедо» ещё не было такой обстановки, как сейчас
14:09 Кулик: надо уже на предсезонных турнирах проявлять свои лучшие качества
13:36 А. Марков: я доволен, что оказался в «Ак Барсе». Теперь только в бой
13:29 Директор «Ак Барса»: ждём, что с приходом Маркова усилится наше большинство
13:23 Андрей Марков подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»
13:22 Юдин: со Знарком не разговаривал, а посвящения в спартаковцы ещё не было
13:16 «Спартак» примет решение по будущему Максима Потапова после его восстановления
13:08 Епанчинцев: потенциал Глухова известен, после Нижнего Новгорода примем решение
Все новости RSS
Партнерский контент