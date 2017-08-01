Игроки Гританс и Лавров покинули рижское «Динамо», где были на просмотре

Защитник Роланд Гританс и нападающий Мартин Лавров не прошли просмотр в рижском «Динамо», с которым у них были заключены пробные контракты. Кроме того, нападающий Ти Джей Гальярди, который недавно подписал контракт, присоединился к команде. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Ранее «Динамо» приняло участие в предсезонном турнире в Минске, где уступило «Локомотиву» (1:3), «Югре» (2:3 Б) и минскому «Динамо» (0:4), заняв последнее место. По возвращении в Латвию динамовцы продолжили подготовку к сезону в Пиньках.

Нападающий Ти Джей Гальярди подписал контракт с рижским «Динамо»