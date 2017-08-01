Пашков: есть опасения, что 3-й сезон «Северсталь» обречена быть аутсайдером КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков порассуждал на тему команд КХЛ, неудачно выступающих в контрольных матчах межсезонья.

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«Контрольные матчи говорят очень о многом. По ним можно сделать вывод, в правильном ли направлении идёт работа, эффективной ли была селекция, контролирует ли тренер ситуацию и так далее. Нужно учитывать и менталитет хоккейных руководителей, которые очень внимательно следят за любыми результатами, особенно на старте.



Я обратил внимание на два поражения «Автомобилиста», который летом в кадровом плане очень серьёзно укрепился, от совсем не сильных чешских клубов. Главный тренер Владимир Крикунов — сторонник очень серьёзных нагрузок на первых этапах сборов, поэтому, на мой взгляд, в более поздних контрольных матчах результаты «Автомобилиста» должны улучшиться.



Меня куда больше волнует «Северсталь». После сухого поражения Череповца от «Куньлуня» появляются серьёзные опасения, что уже третий сезон подряд «Северсталь» обречена быть аутсайдером лиги. О многом говорит недавняя тирада главного тренера «Северстали» Александра Гулявцева. Впервые на моей памяти наставник клуба КХЛ после контрольного матча набрасывается на арбитраж, говоря о «безобразном судействе» и «высосанных из пальца удалениях». Нервы Гулявцева уже на пределе, обстановка в команде напряжённая. Неудивительно: тренер «подвис» ещё в прошлом сезоне. Главная проблема — отсутствие авторитетного директора, который объединил бы ресурсы как головного комбината, так и региональных властей. Поражения «Сибири»? Так команда играла не с обновлённым процентов на 80 «Куньлунем», а с флагманом КХЛ — ЦСКА. Думаю, Новосибирску после серии хороших сезонов надо запастись терпением — и дать возможность новому тренеру спокойно «вкатиться».



Первая отставка в сезоне? Вернемся к значимой роли контрольных матчей. Год назад «Авангард» уволил Корноухова ещё до старта регулярного чемпионата — и не ошибся. Не удивлюсь, если летом 2017-го в одном из клубов КХЛ продолжение последует», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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