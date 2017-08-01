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«Тампа» не заинтересована в приглашении Ягра

1 августа 2017, вторник. 09:00. Хоккей

Клуб Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» не заинтересован в приглашении форвардаЯромира Ягра. Об этом сообщил журналист Tampa Bay Times Джо Смит. 45-летний чешский форвард в настоящее время находится без контракта в НХЛ. Последние два сезона он провёл в команде «Флорида Пантерз».

Ягр: ведём переговоры с клубами, я не настолько плох, чтобы не мог играть в НХЛ

В прошедшем сезоне 45-летний чех заработал $ 5,5 млн, включая бонусы. Он провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 46 (16+30) очков. Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и за 23 сезона сыграл 1711 матчей, набрав 1914 (765+1149) очков. Ягр является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).

Клуб ECHL заинтересован в приглашении Ягра и готов скорректировать график
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Яромир Ягр
Новости. Хоккей
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