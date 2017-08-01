Дюбуа: не считаю отправку «Коламбусом» в юниоры плохим решением

Третий номер драфта НХЛ-2016 форвард «Коламбус Блю Джекетс» Пьер-Люк Дюбуа порассуждал, почему не смог сразу закрепиться в НХЛ в прошлом году.



«Мне сказали, что играть на позиции центрфорварда в НХЛ очень трудно. В декабре 2016 года я начал играть на этой позиции в юниорской лиге, провёл на ней полгода. В «Коламбусе» хотели, чтобы я проводил по 25 минут за матч в роли центра и был ведущим игроком команды. Отправку в юниоры я не считаю плохим решением. Думаю, мне удалось стать более зрелым игроком.



Моя мечта – пробиться в НХЛ в следующем сезоне. Сейчас я концентрируюсь на сборной. Но если попаду в «Коламбус», буду думать только об этом. Многие ребята не попадают в НХЛ с первой попытки. Никто не хочет оказаться за бортом, но опыт тренировочного лагеря «Коламбуса» в прошлом году был отличным. В этот раз для меня там уже не будет столько нового», –цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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