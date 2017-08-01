Захаров: никогда не будет второй белорусской команды в КХЛ

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров выразил уверенность, что Беларуси нужна вторая команда Континентальной хоккейной лиги.



«Давно пора вторую белорусскую команду в КХЛ, но у нас сразу начинают говорить, что денег нету. Хотя я в это не верю, что денег нету. Да небольшие там деньги. В той же «Югре» смогли хорошую команду собрать, хотя бюджет небольшой.



Не сразу, но в плей-офф вторая команда из Беларуси бы играла. Никогда не будет второй белорусской команды в КХЛ, никогда! Это я вам точно говорю», – сказал Захаров.

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