Раздевалку «Автомобилиста» обокрали на Кубке губернатора Нижегородской области

Как стало известно «Чемпионату», накануне старта предсезонного турнира «Кубок губернатора Нижегородской области» раздевалку екатеринбургской команды «Автомобилист» обокрали.

«Автомобилист» отбыл в Нижний Новгород на предсезонный турнир

Из раздевалки во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко пропали коньки, клюшки, форма, два баула и спортивное питание. Во Дворце спорта пройдёт всего один матч турнира. В первом матче предсезонного турнира екатеринбургская команда сыграет с «Ак Барсом».

Матч «Ак Барс» — «Автомобилист» пройдёт 1 августа. Начало — в 12:00 мск.

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