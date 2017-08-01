Логинов: игроки «Салавата» приехали на Кубок губернатора с позитивным настроем

Защитник «Салавата Юлаева» Александр Логинов поделился ожиданиями от Кубка губернатора Нижегородской области.



«Не важно, турнир или чемпионат. Выигрывать надо всегда. Задача этой игры — вкатиться, почувствовать ритм игры. Атмосфера в команде хорошая, все с позитивным настроем сюда приехали, ждём старта игр», — цитирует игрока официальный сайт уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги.

1 августа уфимская команда в рамках предсезонного турнира в Нижнем Новгороде сыграет с хозяевами турнира — «Торпедо».