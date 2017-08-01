Прошкин: игроками, как Марков, не разбрасываются, опыт Андрея поможет на ОИ

Экс-игрок казанского «Ак Барса», двукратный чемпион мира Виталий Прошкин рассказал о перспективах Андрея Маркова в новом клубе.

«Защитникам, как правило, проще адаптироваться к большим площадкам, нежели нападающим. Такими игроками, как Андрей, не разбрасываются. «Ак Барсу» нужен защитник, и команда его получила. Он способен показывать результат и добавить в атаке. Когда игрок показывает результат, то на его возраст в паспорте не смотрят.

Учитывая тот факт, что игроки НХЛ не едут на Олимпийские игры, у Маркова есть все шансы поехать Олимпиаду, игроки такого высокого уровня нужны нашей команде. У нас не так много хороших защитников, а его опыт может помочь нашей сборной», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.