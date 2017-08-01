Тичар: пришли утром на игру и увидели, что у нас украли форму

Форвард «Автомобилиста» Рок Тичар рассказал о ситуации, когда накануне старта Кубка губернатора Нижегородской области неизвестные обокрали раздевалку команды.

«Мы пришли утром на игру и увидели, что у части ребят украли форму: коньки, перчатки, у меня клюшки новые, пару игровых маек. Хорошо, что у нас много игроков сейчас и смогли набрать состав на матч. У меня впервые такое, не очень хорошо, но что есть, то и есть. Хотелось бы, чтобы такого не случалось, надеюсь, что новая форма придёт и сыграю здесь.

У нас 10-12 новых игроков, хорошо потренировались в Курганово, неплохой сбор в Чехии. В прошлом году мы не попали в плей-офф, все знают, что сезон получится нехорошим. Новый сезон — и у нас новые эмоции, цели, нужно постараться выполнить их», — сказал Тичар в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.