И. Зубов: «Салават» ждёт хорошего результата на турнире в Нижнем Новгороде

Форвард «Салавата Юлаева» Илья Зубов поделился ожиданиями от Кубка губернатора Нижегородской области.



«В целом всё хорошо. Вчера только прилетели. Отдохнули, поэтому думаю, что силы есть, всё нормально. Хорошие сборы прошли, атмосфера в команде хорошая. Ждём, естественно, хорошего результата, будем надеяться, стараться. У нас есть задача, будем её выполнять. Нижний, как всегда, силовая команда, будет много столкновений, борьбы, единоборств. Надеюсь, будет хороший хоккей», — цитирует игрока официальный сайт клуба.



1 августа уфимская команда в рамках предсезонного турнира в Нижнем Новгороде сыграет с хозяевами турнира — «Торпедо».

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