Е. Медведев: игра «Авангарда» изменится, особенно в обороне

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев высказался о работе команды на сборе в Фюссене. Немецкий сбор омской команды подходит к концу.

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«Мы проделали очень большой объём работы. У всех хватило сил, терпения и настроения для работы, и это самое главное. Эта работа продуктивная, сделали много полезного. В этом году наша игра изменится, особенно в обороне. У нас будет задача агрессивно сыграть в атаке и обороне. Самое важное — быстрый переход от обороны к атаке», — цитирует Медведева клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале омской команды в YouTube.

