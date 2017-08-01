Семёнов: сейчас «Авангард» уже отрабатывает тактические действия

Форвард «Авангарда» Кирилл Семёнов высказался о работе команды на сборе в Фюссене. Немецкий сбор омской команды подходит к концу.

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«Сейчас уже отрабатываем тактические действия. Становится полегче, после контрольных матчей нагрузка ушла. То есть сейчас больше работаем над тактикой. Всё хорошо, все держаться, все вытерпели. Чувствуется, что коллектив хороший, есть дух. Я думаю, что всё будет хорошо», — передаёт слова нападающего клубное телевидение.

Также видео доступно на официальном канале омской команды в YouTube.