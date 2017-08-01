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Скаут: абсолютно не было предпосылок, что Назаров — будущий тафгай

1 августа 2017, вторник. 15:56. Хоккей

Скаут «Салавата Юлаева» Константин Крылов рассказал, как в 1992 году драфтовал в «Сан-Хосе Шаркс» Андрея Назарова.

«Когда мы его выбирали, мы не рассматривали его как бойца. Он был хорошим силовым форвардом. Хорошо вёл борьбу на ограниченных пространствах и достаточно много забивал. Мы его рассматривали как силового нападающего, по стилю схожего с Дэйвом Андрейчуком. Они были похожи по стилю: не очень хорошее катание, но сильные физически, большие, с хорошими руками и умением запихать шайбу с пятачка.

Были ли предпосылки, что это будущий тафгай? Абсолютно нет. Если бы мы думали, что он тафгай, мы бы его в первом круге не взяли никогда. Он очень хорошо отыграл какой-то турнир в Северной Америке, это был декабрь-январь. У них была замечательная связка с Сергеем Брылиным. Они вдвоем назабивали много шайб, здорово сыграли за сборную своего 1974 года. И он нам виделся таким игроком, каким он там и был. Никаких мыслей, что Андрей потом станет драчуном, у нас не было.

Бывало ли мне стыдно за Назарова? Имеете в виду его тренерскую карьеру? Нет, почему мне должно быть стыдно, он ведёт себя так, как ведёт. На самом деле он очень хороший человек, на которого всегда можно положиться. Поэтому очень часто, когда он приходит в команду, ребята за него играют. Именно потому, что он один из них. Несмотря на то что он резкий и с ним не очень-то побалуешься, игроки пока не начинают уставать от него, они с ним могут добиваться большего, чем сами от себя ждут. Он хороший мотиватор», — цитирует Крылова «Бизнес ONLINE».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Теги
Сан-Хосе Шаркс ХК Салават Юлаев Андрей Назаров КХЛ НХЛ
Новости. Хоккей
1 августа 2017, вторник
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