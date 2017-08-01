Началась заявочная кампания клубов КХЛ, первая заявка от минского «Динамо»

1 августа началась заявочная кампания клубов лиги на сезон-2017/18.



Заявка осуществляется клубами по утверждённому графику и включает в себя предоставление документов в профильные департаменты лиги. Центральное информационное бюро проверяет заключённые хоккеистами контракты и вносит их в общую базу данных. Медицинское управление КХЛ осуществляет контроль информации об углублённом обследовании хоккеистов и документации, связанной с медицинской деятельностью клубов. Заявочные документы клубов также рассматриваются юридическим, финансовым и маркетинговым департаментами на предмет соответствия положениям регламента.



Первым клубом, который открыл заявочную кампанию на сезон-2017/2018, сегодня стало минское «Динамо». Заявка была удовлетворена. В последующие дни до старта сезона аналогичную процедуру должны будут пройти другие 26 клубов — участников чемпионата КХЛ-2017/18. Сезон возьмёт старт 21 августа.