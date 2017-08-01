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«Спартак» крупно обыграл «Кузню» на Кубке губернатора Нижегородской области

1 августа 2017, вторник. 17:20. Хоккей

«Спартак» стартовал с победы на Кубке губернатора Нижегородской области, обыграв новокузнецкий «Металлург» со счётом 5:1.

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Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Виктор Бобров, Игорь Мирнов, Владислав Провольнев, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл. Единственный гол в составе «Металлурга» записал на свой счёт Сергей Коростин. Ворота «Спартака» защищал Денис Синягин, «Кузни» — Иван Касутин.

В первом матче турнира «Ак барс» в овертайме одолел «Автомобилист» со счётом 4:3, в 19:00 мск начнётся встреча между хозяином турнира «Торпедо» и «Салаватом Юлаевым».

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Кубок губернатора Нижегородской области
01 августа 2017, вторник. 15:00 МСК
Спартак
Москва
5 : 1 1:0, 3:1, 1:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Бобров (Комаристый) – 12:26 (5x5), 2:0 – Мирнов – 26:10 (5x5), 2:1 – Коростин (Скутар) – 28:47 (5x5), 3:1 – Провольнев (Ли) – 29:07 (5x5), 4:1 – Лещенко (Пепеляев) – 36:18 (5x5), 5:1 – Максвелл (Мирнов) – 52:11 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Металлург Нк ХК Спартак
Новости. Хоккей
1 августа 2017, вторник
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