«Спартак» крупно обыграл «Кузню» на Кубке губернатора Нижегородской области

«Спартак» стартовал с победы на Кубке губернатора Нижегородской области, обыграв новокузнецкий «Металлург» со счётом 5:1.

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Заброшенными шайбами в составе красно-белых отметились Виктор Бобров, Игорь Мирнов, Владислав Провольнев, Вячеслав Лещенко и Бен Максвелл. Единственный гол в составе «Металлурга» записал на свой счёт Сергей Коростин. Ворота «Спартака» защищал Денис Синягин, «Кузни» — Иван Касутин.

В первом матче турнира «Ак барс» в овертайме одолел «Автомобилист» со счётом 4:3, в 19:00 мск начнётся встреча между хозяином турнира «Торпедо» и «Салаватом Юлаевым».

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