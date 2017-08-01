Экс-нападающий «Каролины» Андрей Нестрашил перешёл в «Нефтехимик»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Андрей Нестрашил продолжит карьеру в «Нефтехимике». С ним заключён контракт на один год.

Анисин в «Динамо», а Фролов – в «Амуре». Таблица трансферов КХЛ Фролов перешёл в «Амур», Анисин вернулся в «Динамо», СКА расторг контракт с Мозесом – в трансферах недели.

Последние два года чешский крайний форвард выступал за «Каролину Харрикейнз». В сезоне-2016/17 он сыграл 19 матчей за основную команду, набрав 5 (1+4) очков, а также 39 игр в АХЛ за «Шарлотт Чекерз», отметившись 14 (5+9) баллами за результативность. Летом «ураганы» не стали предлагать ему новый контракт. Всего в НХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 128 встречах.

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