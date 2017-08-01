Епанчинцев: «Спартак» недооценил «Кузню», но потом команда добавила

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» (5:1) в первом матче Кубка губернатора Нижегородской области.

«На этом турнире попробуем разные сочетания, будет ротация, кто-то будет больше играть. В целом задание на игру, которое обговаривалось, было частично выполнено. Соперник старался, есть над чем работать. Синягин сыграл, можно сказать, даже на ноль, не беру гол в ближний угол. Свою работу выполнил, выручал команду.

Счёт по игре, у соперника команда омолодилась, строится новая команда, новый тренер. Естественно, уровень виден. Была небольшая недооценка соперника, но потом добавили в скорости и движении», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.