Шахрайчук: спасибо организаторам, что оставили «Кузню» в Кубке губернатора НО

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук прокомментировал поражение от «Спартака» (1:5) в матче Кубка губернатора Нижегородской области.

«Позитивно то, что у нас получается играть с командами КХЛ, это пойдёт на пользу в дальнейшем чемпионате. Хорошо, что добыли победу по буллитам (после окончания матча команды провели буллитную серию, в которой верх взяли новокузнечане. — Прим. «Чемпионата».). Конечно, с такими командами тяжело играть, постараемся дать бой остальным командам.

Хочу сказать спасибо организаторам, что оставили нас на турнире, будем стараться соответствовать. Ещё две легионерские позиции есть, но игроков тяжело затянуть в Высшую лигу, тем более в Новокузнецк. Но, думаю, мы ещё усилимся», — передаёт слова Шахрайчука корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.