В Екатеринбурге установили часы с обратным отсчётом до первого домашнего матча

В Екатеринбурге на плотине Городского пруда на реке Исеть появились часы в виде шайбы, которые показывают время до первого домашнего матча «Автомобилиста». Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Екатеринбургский клуб начнёт регулярный чемпионат трёхматчевой выездной серией, где встретится с магнитогорским «Металлургом», «Ладой» и «Трактором», а 1 сентября примет дома «Куньлунь Ред Стар». В настоящий момент команда участвует в Кубке губернатора Нижегородской области.

Также фото можно посмотреть в официальном аккаунте «Автомобилиста» в «Твиттере».