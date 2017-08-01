Билялетдинов: мне кажется, Ландер найдёт общий язык с Секачем и Азеведу

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в первом матче на Кубке губернатора Нижегородской области.



«У нас сейчас только одно целое звено, остальные все разбиты. Я считаю, что для начала такая победа – это неплохо. Большинство хорошо сработало, к сожалению, в меньшинстве пропустили две. Есть над чем работать – я уже об этом говорил. На этот период эта работа как раз и нужна. Потому что функциональное состояние нормальное, а вот в игровых моментах нужно доработать.

Ландер в тройке с легионерами (Секачем и Азеведу. — Прим. «Чемпионата».) смотрелся нормально. Считаю, это хороший центральный нападающий, он играет с большой отдачей. Мне кажется, они найдут общий язык. Биляллов для начала играет нормально, пропущенные шайбы были непростыми.

К счастью, у нас из раздевалки ничего не пропало. Вообще, это, конечно, безобразие. Ненормальная ситуация. Мне кажется, организаторы должны думать об этом. Неприятно это всё", — цитирует Билялетдинова «Спорт Бизнес Online».