Губернатор Нижегородской области: задача «Торпедо» не меняется — кубок Гагарина

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев прокомментировал старт Кубка губернатора Нижегородской области.

Скудра: могли продлить Жердева, но игроки должны быть на своих местах Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра рассказал о трансферной кампании и объяснил, почему не продлён контракт с Николаем Жердевым.

«Сегодня большой праздник, большой хоккей пришёл на нижегородскую землю. Мы открываем очередной предсезонный турнир, вы все соскучились по нашей игре и ждали, когда закончатся каникулы. Все команды сейчас решают разные задачи, у них разная готовность. По мнению специалистов, наш турнир является одним из самых представительных и интересных. Благодарны руководителям клубов, что согласились приехать к нам. Рады приветствовать «Металлург» Новокузнецк, который воспитал немало отличных хоккеистов, мы уверены, что город не останется без большого хоккея. Наша задача не меняется, кубок Гагарина – на проспект Гагарина!» — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.

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