Губернатор Нижегородской области: задача «Торпедо» не меняется — кубок Гагарина

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев прокомментировал старт Кубка губернатора Нижегородской области.
«Сегодня большой праздник, большой хоккей пришёл на нижегородскую землю. Мы открываем очередной предсезонный турнир, вы все соскучились по нашей игре и ждали, когда закончатся каникулы. Все команды сейчас решают разные задачи, у них разная готовность. По мнению специалистов, наш турнир является одним из самых представительных и интересных. Благодарны руководителям клубов, что согласились приехать к нам. Рады приветствовать «Металлург» Новокузнецк, который воспитал немало отличных хоккеистов, мы уверены, что город не останется без большого хоккея. Наша задача не меняется, кубок Гагарина – на проспект Гагарина!» — передаёт слова Шанцева корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».