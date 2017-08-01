Синягин: было видно, что «Спартак» и «Кузня» — команды разного уровня

Вратарь «Спартака» Денис Синягин прокомментировал победу над новокузнецким «Металлургом» на Кубке губернатора Нижегородской области (5:1).



«Играли хорошо, ребята помогали. Всё-таки Новокузнецк — это Высшая лига, чуть-чуть другой уровень, но всё равно были опасные моменты. Больше всего работы было в первом периоде, потому что мы пару раз удалились, соперник нас повозил немного в зоне. Но особо работы не было. Пропущенный гол я сам себе привёз, не должен такие пропускать. Но это не повод расстраиваться, этот гол никак не повлиял на ход матча.



Играли только на победу, сомнений не было. Было видно, что у наших команд разные уровни, мы играли намного лучше, было больше моментов, перебросали соперника, работы у меня не было особо», — сказал Синягин в эфире клубного телевидения.

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Видео интервью также можно посмотреть в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».