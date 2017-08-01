Малыхин: Билялов играет достойно и уверенно, у «Ак Барса» сильные вратари

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3 ОТ) в первом матче на Кубке губернатора Нижегородской области.



«Самое главное – это победа, потому что мы играли на победу. Не всё у нас пока получается, есть моменты, которые надо поправлять. Но это только первые игры, которые обычно не бывают идеальными. Нужно искать свою игру, улучшать её.

Считаю, Билялов играет достойно и уверенно. Мы одинаково уверенно себя чувствуем, когда в воротах Билялов или Гарипов. У нас сильная вратарская бригада.

Меня всё устраивает в одном звене с Лукояновым и Чибисовым. Моя игра в этой тройке – это решение тренерского штаба, я нахожу взаимопонимание с любыми партнёрами. С Лукояновым мы играли в прошлом сезоне и успели привыкнуть друг к другу. Взаимопонимание между нами осталось. Обухов или Чибисов будет играть с нами в тройке – мы будем находить понимание с каждым", — цитирует Малыхина «Спорт Бизнес Online».