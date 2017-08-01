«Вегас» предлагает Шмидту $ 1,95 млн за два года, игрок хочет $ 2,75 млн в год

Стали известны подробности переговоров между «Вегас Голден Найтс» и защитником Нейтом Шмидтом. Как сообщает инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман, клуб предлагает контракт на два года с зарплатой $ 950 тыс. в первый сезон и $ 1 млн во второй. Хоккеист хочет заключить однолетнее соглашение на сумму $ 2,75 млн.



Шмидт перешёл в «Вегас» из «Вашингтон Кэпиталз» на драфте расширения. В прошедшем сезоне он провёл 60 матчей в регулярном чемпионате и набрал 17 (3+14) очков. Если стороны не договорятся, 3 августа состоится арбитражное слушание.

Увидимся в суде. Гранлунд и ещё 5 игроков, обратившихся в арбитраж Судиться для североамериканцев – дело привычное. Зачем нужен арбитраж, если нет контракта, и чем это может закончиться?