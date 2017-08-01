Патрик Хёрнквист покормил лошадь морковкой из кубка Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист провёл день с кубком Стэнли, который его команда завоевала в июне.



Трофей был доставлен на родину игрока — в Швецию, где Хёрнквист провёл время с семьёй, а также сфотографировался с лошадью, которую кормят морковкой из кубка.



В финале «Питтсбург» обыграл «Нэшвилл Предаторз» в шести матчах, защитив чемпионский титул, Хёрнквист забил решающий гол в серии. Шведский форвард провёл в плей-офф 19 матчей и набрал 9 (5+4) очков.

Малкин с кубком Стэнли посетил стадион ПФК ЦСКА

Вы также можете посмотреть фото в официальном аккаунте хранителя кубка Стэнли в «Твиттере».