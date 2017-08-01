«Лада» обыграла «СКА-Нева» в контрольном матче

В заключительном матче сбора в Озолниеки «Лада» в контрольном матче встретилась с представителем ВХЛ «СКА-Нева».

Первый период остался за соперником волжан (0:1). Во втором периоде Георгий Белоусов и Кристапс Сотниекс забросили по шайбе (обе — в большинстве), в третьем периоде окончательный счёт установил Семен Валуйский — победа «Лады» — 3:1.

По договоренности команд соперники сыграли пятиминутный овертайм в формате «3 на 3» (1:1), а затем посоревновались в буллитах — 2:1 в пользу питерцев. В овертайме и серии буллитов у волжан отличился Денис Зернов.