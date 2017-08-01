«Салават» всухую обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области

«Салават Юлаев» одержал победу над «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области. Встреча, проходившая на стадионе «Нагорный», завершилась со счётом 3:0.

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Максим Гончаров открыл счёт на исходе четвёртой минуты, а в середине третьего периода Теему Хартикайнен удвоил преимущество уфимцев. Оба гола были забиты в большинстве. Окончательный результат установил Денис Куляш, поразив пустые ворота. Вратарь Бен Скривенс провёл сухой матч.



Ранее на турнире «Ак Барс» в овертайме переиграл «Автомобилист» со счётом 4:3, а «Спартак» разгромил новокузнецкий «Металлург» — 5:1.

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