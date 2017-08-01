Линус Умарк исполнил зрелищный буллит в матче «Салавата» с «Торпедо»

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк исполнил зрелищный буллит во время серии послематчевых бросков после игры с «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области.

Подъехав к центру площадки, Умарк клюшкой подкинул шайбу и начал движение к воротам спиной вперёд. Сблизившись с голкипером, он исполнил щелчок, поразив ворота Станислава Галимова. Буллитная серия не влияла на результат матча, который завершился победой уфимцев со счётом 3:0.

«Салават» всухую обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области

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