«Каролина» продлила контракт с защитником Песке на 6 лет с зарплатой $ 4,025 млн

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис объявил о продлении контракта с защитником Бреттом Песке на шесть лет. Новое соглашение вступит в силу в сезоне-2018/19, среднегодовая зарплата составит $ 4,025 млн.

«Бретт сделал ещё один шаг вперёд в прошлом сезоне. Он показывает умную игру в защите, умеет пасовать и помогать в атаке. Мы рассчитываем, что он будет частью обороны „Харрикейнз“ долгое время», — цитирует Фрэнсиса пресс-служба клуба.



22-летний Песке в прошедшем сезоне провёл 82 матча, набрав 20 (2+18) баллов за результативность.