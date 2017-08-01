Доус: этот сезон будет новым вызовом, «Барыс» постарается добиться большего

Нападающий «Барыса» Найджел Доус рассказал, чего ждёт от нового сезона. Команду покинули его многолетние партнёры по тройке — Брэндон Боченски и Дастин Бойд.

«Я не говорил, что не хочу оставаться в „Барысе“. Люди любят обсуждать что-то, ходят слухи. Когда происходят изменения, начинают строить те или иные предположения. Просто Брэндон решил завершить карьеру, а Дастин уехал в «Динамо», я остался, мне нравится Астана, наши болельщики, организация. Я не собирался покидать клуб и не собираюсь.



Следующий сезон будет новым вызовом. Это жизнь, так бывает, что люди уходят, завершают карьеру. Это часть игры. Нам повезло играть вместе целых шесть лет, мы достигли больших успехов и получили прекрасный и весёлый опыт. У нас всё ещё много хороших игроков, несколько новичков, ещё привыкаем друг к другу. Постараемся добиться ещё больших успехов, показать хорошую игру, надеюсь, впереди интересный хороший сезон», — цитирует Доуса Sports.kz.