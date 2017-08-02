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Джон Таварес выразил желание продлить контракт с «Айлендерс»

2 августа 2017, среда. 00:32 Хоккей

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес подтвердил, что хочет подписать с клубом новый контракт. Действующее соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

«Я не буду рассказывать о ходе переговоров. Мы открыто поговорили, в „Айлендерс“ здорово играть, я наслаждаюсь временем, проведённым в клубе, и хочу, чтобы это продолжалось.

Сейчас я хочу подготовиться к сезону, буду работать над тем, чтобы играть за „островитян“ настолько хорошо, насколько могу», — приводятся слова Тавареса на официальном сайте НХЛ.

Таварес: я готов начать переговоры с «Айлендерс» по новому контракту
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Нью-Йорк Айлендерс Джон Таварес
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