Хёрнквист: надеюсь, я ещё не раз смогу выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист выразил надежду, что нынешний чемпионский титул — не последний в его карьере. Шведский форвард завоевал второй Кубок Стэнли подряд.



«Хагелин многое значит для нас. Когда он пришёл в „Питтсбург“, это стало переломным моментом для меня и для всей команды. И вот прошло полтора года — и у нас уже по два чемпионских кольца. Карл невероятно важен для нашей команды, это потрясающий игрок и отличный человек.



Надеюсь, что я ещё не раз смогу завоевать титул. Нет ничего лучше, чем стоять здесь в Швеции с кубком и показывать его семье и друзьям», — цитирует Хёрнквиста Aftonbladet.

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