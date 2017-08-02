Агент: у Кучерова и Айзермана нет разногласий по поводу слов Никиты о «Тампе»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, сообщил, что у игрока состоялся разговор с генеральным менеджером клуба Стивом Айзерманом и они прояснили все разногласия. После завершения сезона в НХЛ россиянин выразил недовольство частой перестановкой в звеньях, а также заявил, что некоторые игроки «Тампы», получив контракты, перестали работать. Клуб из Флориды по итогам сезона не попал в плей-офф.

«Кучеров встретился с Айзерманом, они достигли взаимопонимания, у них нет разногласий. Всё хорошо. То, что было сказано, — в прошлом.



Никита считает, что в этом году „Тампа“ способна выиграть кубок. Он понимает, чего от него ждут, и хочет показать себя с лучшей стороны. Он хочет продолжать работать, расти и совершенствоваться.



Ещё слишком рано обсуждать новый контракт, но Никита хочет подписать с „Тампой“ долгосрочное соглашение. Мы подпишем ему хороший контракт, который Никита заслужит и который будет удовлетворять обе стороны. Мы не будем пытаться сорвать банк», — цитирует Мильштейна Tampa Bay Times.