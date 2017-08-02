«Трактор» представил форму на сезон-2017/18

Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги «Трактор» представил игровую форму на сезон-2017/18.



«Дизайн игровой формы «Трактора» в новом сезоне изменится. Принято решение отказаться от красных манжет в пользу поперечных полос, которые были характерным элементом формы образа бронзового сезона-1976/77.



Незначительные изменения претерпел дизайн воротниковой зоны. На выезде «Трактор» будет играть в чёрно-белых цветах. Красный цвет сохранился лишь в домашнем варианте формы, манжеты сменились красными и белыми поперечными линиями. Также поперечные полосы появились на нижней части выездного и домашнего свитеров», – сказано в сообщении на официальном сайте клуба.

«Трактор» представил форму Фото: Пресс-служба «Трактора»