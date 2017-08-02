Скривенс: если «СЮ» будет побеждать так весь сезон, то полюблю финский хоккей

Голкипер «Салавата Юлаева» Бен Скривенс прокомментировал победу над «Торпедо» (3:0) в первом матче Кубка губернатора Нижегородской области. Главным тренером команды в межсезонье стал финский специалист Эркка Вестерлунд.

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«Мы сыграли хорошо, привыкаем к системе и понимаем, чего тренеры требуют от нас. Мы выиграли, сделали несколько ошибок, но в то же время плюсов было достаточно. На этом турнире важно стать настоящей командой. В обороне действуем надёжно, в большинстве забили три шайбы из четырёх за две игры, но нужно становиться лучше в каждом аспекте. Мы выиграли 1:0 и 3:0. Если мы будем побеждать так весь сезон, то я полюблю финский хоккей. Но так не будет уж точно», — сказал Скривенс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.

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