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Коваленко: не были нарушены права ни одного тренера под защитой профсоюза

2 августа 2017, среда. 09:00 Хоккей

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о вручении специального перстня Владимиру Крикунову и контрактных спорах с участием тренеров.

Профсоюз вручил Крикунову именной перстень за 400 игр в КХЛ

«Хочу поздравить Владимира Васильевича Крикунова с получением именного перстня за 400 матчей в КХЛ. В профсоюзной организации тренеров он стал вторым четырёхсотником — после Андрея Назарова. Мы уже говорили о том, что у наших коллег из североамериканского профсоюза (НХЛПА) знаковой считается отметка именно в 400 матчей, по достижении которой в НХЛ гарантирована пенсия. Но если для игроков 400 игр, в общем-то, рядовой показатель, то для тренеров это очень серьёзная отметка, её преодоление мы решили отмечать торжественным вручением специальных перстней. Благодарны организаторам Кубка губернатора Нижегородской области за то, что перед стартовым матчем «Автомобилист» — «Ак Барс» они выделили время для профсоюза и нашей церемонии.

В истории КХЛ не были нарушены права ни одного тренера, находящегося под защитой нашей организации. Единственный пример — Александр Андриевский, который после увольнения из минского «Динамо» до сих пор не получил положенной компенсации. Мы выиграли несколько арбитражей, а недавно вышли на Торгово-промышленную палату, которая тоже приняла нашу сторону. КХЛ взяла на себя обязательства принудить клуб погасить все задолженности перед Андриевским.

Есть несколько специалистов, которые в последнее время не подтверждают своё членство. Эти тренеры получили гарантированные контракты с абсолютно прозрачными выплатами в случае увольнения. Но, посчитав, что дело сделано и эти гарантии будут существовать бесконечно, ребята ушли в сторону. В конце июля в Минске началось моё турне по клубам КХЛ. Можно констатировать радикальную смену ситуации в московском «Динамо». Клуб, который в былые годы бойкотировал профсоюз, практически в полном составе вступил в нашу организацию. У нас в офисе уже больше 20 заявлений от игроков бело-голубых», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Коваленко: в офисе профсоюза НХЛ трудятся 40 человек, в профсоюзе КХЛ — 15
Источник: Russia-Hockey.ru Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва Александр Андриевский Андрей Коваленко Владимир Крикунов Профсоюз игроков КХЛ
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