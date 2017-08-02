Вей: турнир в Астане станет для «Барыса» хорошим испытанием

Нападающий «Барыса» Линден Вей рассказал о сборах в Ак-Булаке и поделился ожиданиями от предстоящего турнира в Астане.

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«Если честно, было тяжелее, чем я ожидал. Всё-таки горный климат внёс свои коррективы в тренировочный процесс. Чувствовалось, что немного не хватает кислорода. А так в целом всё прошло нормально. Надеюсь, две недели усиленных тренировок положительно скажутся на нас во время сезона. Теперь с нетерпением ждём начала предсезонных турниров и старта регулярного чемпионата КХЛ.

Я знал нескольких ребят, которые поиграли в КХЛ. Мне сказали, что это отличная лига, где выступает много мастеровитых игроков. Жду интересного и насыщенного сезона. Уровень КХЛ и АХЛ? Пока сложно о чём-то рассуждать, так как я ещё не сыграл ни одного матча. Мне кажется, уровень КХЛ в любом случае выше, чем АХЛ.

Не думаю, что у меня получилось бы выступить за сборную Канады на турнире в Сочи. Ведь в это время я буду играть за «Барыс» на Кубке президента в Астане. Так вышло, что оба турнира проходят в одно время. Хотелось бы показать себя с лучшей стороны в первых матчах в составе «Барыса». Этот турнир станет для нас хорошим испытанием. Знаю, что приезжает много сильных соперников из разных стран. Здорово, что в Астане проводится такой предсезонный турнир», — цитирует игрока «шайба.kz».