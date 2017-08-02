Генменеджер «Питтсбурга»: Эстон-Риз и Спронг находятся на правильном пути

Генеральный менеджер действующего обладателя Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд высказался о молодых игроках команды. 22-летний Зак Эстон-Риз в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром студенческой лиги NCAA. 20-летний Дэниэл Спронг набирал в среднем 1,83 очка за матч в сезоне QMJHL.



«Эстон-Риз и Спронг находятся на правильном пути. Я думаю, они могут провести очень впечатляющий тренировочный лагерь, который поставит вопрос о том, где им начинать сезон. Посмотрим, как это получится. Возможно, травмы могут повлиять на их шансы, ну и игра, разумеется», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

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