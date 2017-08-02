Генменеджер «Миннесоты»: Гранлунд сыграет огромную роль в будущих успехах

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер прокомментировал подписание нового контракта с форвардом Микаэлем Гранлундом.

«Миннесота» подписала трёхлетний контракт с Гранлундом на $ 17,25 млн

«Микаэль был важной частью нашей команды в течение последних пяти лет, он добился прогресса и провёл впечатляющий прошлый сезон. У него огромный талант и способности. При этом он обладает превосходной работоспособностью и отличным характером. Мы уверены, что он сыграет огромную роль в будущих успехах команды. Очень рады, что подписали с ним новое соглашение», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.

25-летний Гранлунд в прошедшем сезоне набрал 69 (26+43) очков в 81 матче регулярного чемпионата. По предыдущему контракту он получал $ 3 млн за сезон. Финский форвард выступает за «Миннесоту» с сезона-2012/13, за это время он провёл в НХЛ 321 матч, набрав 201 (57+144) результативный балл.