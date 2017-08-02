Владелец «Каролины»: если я подожду с продажей клуба, цена может вырасти

Владелец клуба Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» Питер Карманос рассказал о ситуации с возможной продажей клуба. Среди возможных покупателей называется бывший владелец бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс» Чак Гринберг. Ранее сообщалось, что он близок к приобретению клуба за 500 млн долларов.



«Как только Гринберг завершит объединение своей группы инвесторов, мы рассмотрим его предложение и выясним, является ли оно подходящим во всех отношениях. Если пройдет ещё несколько недель и он не сможет собрать деньги, я скажу ему: «До свидания».



Цена сделки? Она может составлять от 450 до 500 млн. Если я подожду, цена может вырасти до 550 или 600 млн. Команда находится на подъёме. Если у нас будет отличный сезон, цена продажи может существенно вырасти. Проблема в том, что мне 74 года и у меня четверо детей, что влияет на динамику процесса. Я не хочу оставлять их в тяжёлом положении с таким огромным активом и вынуждать форсировать его продажу в какой-то момент.



Переезд? Эта команда не должна куда-то уезжать вне зависимости от того, кто ею владеет», – передаёт слова Карманоса News Observer.

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