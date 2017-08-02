Григорьев: у «Торпедо» было побольше моментов, чем у «Салавата Юлаева»

Защитник «Торпедо» Михаил Григорьев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (0:3) в первом матче Кубка губернатора Нижегородской области. Хоккеист вернулся в нижегородскую команду.

«Салават» всухую обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области

«Считаю, что «Торпедо» провело неплохой матч. Моментов у нас, пожалуй, было побольше, чем у соперника. Можно, наверное, говорить и о невезении. Хотя игра в большинстве у нас откровенно не получилась. Над этим компонентом надо серьёзно поработать. У «Салавата» сменился тренер, так что и игровой почерк уфимского клуба, возможно, изменится. Но мы ещё детально соперника не разбирали. Сейчас надо акцентировать внимание на том, как свою игру улучшить.



Ощущение, что я вроде никуда и не уезжал. Поддержка болельщиков в первом матче турнира? Всё было замечательно. Болельщики в Нижнем чрезвычайно доброжелательные. Они на представлении команд и соперника поприветствовали — в некоторых городах даже своих так не поддерживают», — цитирует игрока официальный сайт клуба.