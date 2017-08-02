Даугавиньш: на Кубке губернатора всегда заметно, как все соскучились по хоккею

Форвард «Торпедо» Каспарс Даугавиньш поделился первыми впечатлениями от атмосферы домашнего предсезонного турнира — Кубка губернатора Нижегородской области. Команда стартовала с поражения от «Салавата Юлаева» со счётом 0:3.

«Салават» всухую обыграл «Торпедо» на Кубке губернатора Нижегородской области

«Я знаю, что у турнира своя богатая история. А в Нижнем уважают и чтят хоккейные традиции. Меня радует, что даже в предсезонном турнире болельщики заполняют трибуны и горячо поддерживают команду. Кроме того, на Кубке губернатора всегда заметно, как все соскучились по хоккею», — цитирует игрока официальный сайт клуба.