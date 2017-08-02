Шахрайчук: «Кузне» нужен защитник, способный продуктивно сыграть в большинстве

Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Вадим Шахрайчук высказался о составе команды.

«Нам надо усиливать свой состав. Фефелов нас однозначно усилил. Нам нужен был нападающий именно с такими физическими данными. Не стоит зацикливаться только лишь на статистике Игоря в последних сезонах, потому что одного и того же хоккеиста, в зависимости от команды, за которую он играет, можно использовать в тактическом плане по-разному. Видно, что у Фефелова неплохое катание, игровое мышление, есть данные. Надо только чуть-чуть добавить физической мощи за счёт хоккейной наглости. Думаю, в следующем сезоне Игорь может претендовать на возвращение в один из клубов КХЛ. Один из словацких нападающих в последний момент отказался от подписания контракта по семейным обстоятельствам. Мы решили продолжить поиск одного из легионеров именно из числа словацких игроков, с учётом того что уже подписан контракт с Бруно Мразом. Чтобы вдали от дома хоккеистам было легче адаптироваться и демонстрировать тот хоккей, который мы от них ждём. Решили пригласить Юрая Майдана, который в прошедшем сезоне играл в той же команде, что и Мраз. У них в «Зволене» была неплохая связка. Пока он ещё не в тех кондициях. Надеемся, что Юрай будет прибавлять с каждым днём.



Нужен защитник, который способен продуктивно сыграть в большинстве. Мы вели переговоры с двумя достаточно известными хоккеистами из Канады, с опытом выступления в КХЛ, но в последний момент трансферы сорвались. Североамериканцы выбрали возможность играть в Европе, пусть даже и за меньшие деньги по сравнению с теми контрактами, которые предлагал «Металлург». Искусственно же завышать сумму контрактов и «закидывать» хоккеистов деньгами мы не собираемся, работаем в рамках утверждённого бюджета. Так что продолжаем поиск хоккеистов, которые смогут усилить состав. Работа ведётся как на российском рынке игроков, так и на североамериканском», — цитирует тренера официальный сайт клуба.