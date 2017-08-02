Дюшейн: я думаю лишь о том, чтобы показывать свою лучшую игру

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Мэтт Дюшейн прокомментировал слухи о том, что аутсайдер прошедшего сезона НХЛ может обменять его.



«В настоящее время я вполне расслаблен. Как сложится, так сложится, я не могу это проконтролировать. Я думаю лишь о том, чтобы показывать свою лучшую игру, и о том, как выйти на свой уровень первой половины прошлого сезона», – передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Дюшейн был задрафтован «Колорадо» в 2009 году под общим третьим номером. В прошедшем сезоне 26-летний игрок принял участие в 77 матчах регулярного чемпионата, набрав 41 (18+23) очко. Всего в НХЛ на его счету 418 (174+244) очков в 572 играх.