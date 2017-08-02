Шадрин: надеюсь, у «Спартака» всё получится. Многое будет зависеть от тренеров

Легендарный нападающий «Спартака» Владимир Шадрин поделился ожиданиями от сезона-2017/18.
«От игры родного «Спартака» ждёшь удовлетворения. Хочу, чтобы можно было радоваться, чтобы постоянно возникало желание прийти на хоккей. Два предыдущих сезона игра команды не очень впечатляла, но, надеюсь, в этом году у ребят всё получится. Многое зависит от тренерского штаба… Ну и нужно учиться. Учиться на тренировках и повторять то, что мы проходили в хоккейной школе, будучи маленькими: игра в обороне, в средней зоне, в зоне атаки, ориентироваться на лидеров – это нужно, без этого трудно жить.
Ошибки будут всё равно, главное – как их исправлять. Надо выполнять правильную работу на тренировках и обязательно продолжать учиться – без этого невозможно. Все уже научились готовить спортсменов функционально, это неотъемлемая часть работы, это основа хоккея. Но нужно проявлять игровое мышление, а не просто выходить на лёд, чтобы отброситься… Думаю, Епанчинцев будет мало спать. Это такая ответственная должность. Хочется пожелать, чтобы он ориентировался не только на себя, но и на своих помощников, на руководителей клуба, принимал правильные решения. Я посмотрел календарь «Спартака» на предстоящий сезон: чемпионат для нашей команды начинается с пяти матчей на выезде, это уже испытание. Трудности будут возникать постоянно. Ты или выживешь, или же нет.
Надо очень любить хоккей. Очень любить. Надеюсь, что нынешнее поколение спартаковцев нас порадует, а я вместе с огромной армией наших болельщиков буду их поддерживать», — цитирует Шадрина официальный сайт московской команды.