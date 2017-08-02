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Величкин: обсудили апелляцию Зарипова, «Металлург» и КХЛ будут помогать Данису

2 августа 2017, среда. 14:02 Хоккей

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о подготовке к апелляции в арбитражный суд в Лозанне по «делу Даниса Зарипова».

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«Сегодня мы собирались в офисе КХЛ, чтобы проговорить дальнейшие совместные действия и сделать правильные шаги в подготовке к работе в арбитражном суде Лозанны. В общем, обсудили апелляцию. И «Металлург», и лига будут помогать Данису Зарипову в решении сложившейся проблемы», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Металлург Мг Геннадий Величкин Данис Зарипов
Новости. Хоккей
2 августа 2017, среда
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