Величкин: обсудили апелляцию Зарипова, «Металлург» и КХЛ будут помогать Данису

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин рассказал о подготовке к апелляции в арбитражный суд в Лозанне по «делу Даниса Зарипова».

Апелляция и презумпция невиновности. Почему вина Зарипова ещё не доказана Форвард Данис Зарипов за употребление допинга отстранён от хоккея на два года. Сторона хоккеиста намерена оспорить решение.

«Сегодня мы собирались в офисе КХЛ, чтобы проговорить дальнейшие совместные действия и сделать правильные шаги в подготовке к работе в арбитражном суде Лозанны. В общем, обсудили апелляцию. И «Металлург», и лига будут помогать Данису Зарипову в решении сложившейся проблемы», — сказал Величкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



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