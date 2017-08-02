Захаркин: в «Югре» имеем пять конкурентоспособных звеньев, в Уфе такого не было

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин поделился впечатлениями от подготовки к сезону и состава команды.

«Мы с ребятами проделали очень большую работу. Доволен тем, как коллектив относится к тренировочному процессу. На данный момент, наверное, самое большое достижение – ощущение того, что команда выстраивается. Нужно набирать максимальное количество очков в тех матчах, которые будут сыграны до перерыва на ОИ. А во время паузы команду можно будет перезагрузить, переформатировать. Фактически это получится новый подготовительный период. Мы имеем пять конкурентоспособных звеньев, и меняя местами хоккеистов в них, мы не потеряем в качестве игры. В Уфе такого не было. В «Югре», как это ни забавно звучит, «скамейка» длиннее.

Все мои ожидания осуществились. Я действительно увидел команду, которая может навязывать сопернику свою волю, умеет сражаться. Это положительные качества. Из отрицательных – мы пока не умеем играть по счёту. Движение, качество игры, взаимодействие между хоккеистами подтверждают, что мы на правильном пути. У нас есть понимание, кто будет первым вратарём, кто вторым. Но на такой длинной дистанции – 56 матчей плюс плей-офф – необходимы два хороших голкипера.

Мне нравится работать совместно с Евгением Хацеем – генеральным менеджером клуба. Такая командная работа и приводит к выбору действительно необходимых игроков. Все игроки, приобретённые «Югрой», пришли сюда по делу и усилят наш коллектив. У нас всё в порядке с количеством, я упомянул пять звеньев, но ещё какие-то позиции хотелось бы качественно укрепить. Ждать новичков — и легионеров, и русских игроков. Лимитчики? Сейчас таких у нас игрока три – это Дмитрий Юшкевич, Кирилл Беляев и Кирилл Меляков. Задача? Попасть в плей-офф.

Я отдал большую часть своего сердца работе в Уфе, я люблю и уважаю болельщиков «Салавата». Мне хочется, чтобы у уфимцев всё получилось, и я не испытываю к этой команде никаких отрицательных эмоций», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Захаркин: здорово, что к хоккеистам «Югры» приходит понимание игры на результат

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