Майоров: уровень игры в КХЛ всё же пониже, чем в НХЛ. У Маркова не будет проблем

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал возвращение в Россию защитника Андрея Маркова, перешедшего в «Ак Барс».

«Андрей – мастер с большой буквы. Тут нет никаких сомнений. И я не думаю, что у него в нашей лиге возникнут проблемы. Надо же быть объективными и признавать – уровень игры в КХЛ всё же пониже, чем в НХЛ. А Марков был за океаном топ-защитником, у него хорошая статистика. Так почему у нас он должен вдруг её ухудшить? Важен и тот факт, что количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ намного меньше, чем в НХЛ. А это для возрастных игроков тоже имеет большое значение – у Андрея будет больше времени для восстановления. За его игру на больших площадках и так далее я нисколько не волнуюсь. Ещё раз повторю: это очень большой мастер. С удовольствием буду следить за его выступлением в «Ак Барсе».



Нисколько не исключаю варианта, что Марков попадёт на заметку и к тренерам нашей сборной. И сможет доказать им, что достоин выступить на Олимпиаде. Опыта ему не занимать. Но дело даже не в том, что Андрей выступал ранее уже на трёх зимних Играх. Важнее, что нам сейчас не хватает креативных и результативных защитников. Особенно после того, как этим летом в НХЛ уехало несколько перспективных игроков обороны – Виктор Антипин, Андрей Миронов, Алексей Береглазов…



Марков вернулся в команду Зинэтулы Билялетдинова, от которого и улетал в НХЛ 17 лет назад. Не сомневаюсь, что у Андрея в КХЛ был выбор. И, конечно, он предпочел другим клубам не просто Казань, а именно «Ак Барс» под руководством Билялетдинова. Судя по всему, и условия клуба, и тренер его полностью устраивают», – цитирует Майорова «Советский спорт».