«Металлург» Нк потерпел поражение от «Автомобилиста» на Кубке губернатора

«Металлург» Нк потерпел поражение от «Автомобилиста» в матче Кубка губернатора Нижегородской области, встреча завершилась со счётом 1:3.



В составе «Автомобилиста заброшенными шайбами сумели отметиться Александр Торченюк, Артём Гареев и Евгений Чесалин. Единственный гол „Кузни“ записал на свой счёт Юрай Майдан.



До этой встречи команды успели провести на турнире по одному матчу. «Автомобилист» потерпел поражение от «Ак Барса» в овертайме со счётом 3:4, а «Металлург» проиграл московскому «Спартаку» — 1:5.

Самый боевой турнир лета. В Нижнем Новгороде стартовал Кубок губернатора «Ак Барс» в овертайме вырвал победу у «Автомобилиста», «Спартак» уверенно обыграл «Кузню», а «Торпедо» уступило «Салавату».